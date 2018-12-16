Объявлен лучший архитектурный проект года
В номинации на лучший архитектурный проект приняли участие более 1,7 тысячи профессионалов из 115 стран мира.
Фото: octogon.hu
Макет здания этнографического музея в Будапеште признан лучшим архитектурным проектом года. Об этом сообщила организация International Property Awards.
В номинации на лучший архитектурный проект приняли участие более 1,7 тысячи профессионалов из 115 стран мира.
Жюри отметило динамичность, простоту и сочетание с ландшафтом парка венгерского проекта. Также музей будет находиться на 60% ниже уровня земли – это позволит лучше приспособить его к окружающей среде.
Строительство музея в Будапеште началось в прошлом году. Параллельно проходит реорганизация парка.