СМИ: офицер ВСУ похвастался «ликвидацией» известного бойца ДНР

В ВСУ заявили, что якобы «ликвидировали» одного из заметных бойцов самопровозглашенной ДНР. Командир подразделения Алексей Бирюлин принимал участие в боях под Дебальцево.

Согласно заявлению офицера ВСУ Анатолия Штефана, Бирюлин был убит еще шестого декабря, однако известно об этом стало только сейчас. Украинский военный не сообщил подробности гибели бойца ДНР и, судя по всему, не принимал участия в бою, в котором предположительно погиб Бирюлин.

Ранее стало известно об участившихся провокациях со стороны украинских военных на линии разграничения в Донбассе. Для исполнения некоторых из них командование ВСУ использует «батальоны без флагов», которые совершают обстрелы ДНР, предварительно убрав государственные биколоры.

По мнению военнослужащих ДНР, таким методом пользуются нацбаты, которые занимают позиции в связи с ротацией. Обычно после подобных замен украинская сторона перестает придерживаться режима перемирия и устраивает серию огневых провокаций.