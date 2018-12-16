В МЧС РФ раскрыли подробности взрыва в жилом доме в Вологде

Спасатели МЧС РФ эвакуировали жителей двух подъездов дома, который пострадал от взрыва бытового газа. Об этом «Звезде» рассказали в местном главке чрезвычайного ведомства.

Представитель пресс-службы подтвердила информацию о семи пострадавших и одной погибшей. Госпитализированы два человека, остальным оказана помощь на месте.

«В 23.55 поступило сообщение о взрыве бытового газа по адресу Карла Маркса, дом 74а. На место выехали силы и средства, была произведена эвакуация жителей двух подьездов. Имеется информация о пострадавших, семь человек, из них одна женщина погибла, двое были госпитализированы. Сейчас проводятся работы по размещению эвакуированных в пункты временного размещения», - рассказали в ГУ МЧС по Вологодской области.

Ранее было опубликовано первое видео, снятое очевидцами взрыва в жилом доме в Вологде. Судя по записи, пятый этаж здания серьезно пострадал – балкон обрушен, окна выбиты, отколота часть фасада. По словам местных жителей, по стене дома пошла трещина.