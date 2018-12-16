СК начал проверку после взрыва газа в Вологде

Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Вологде.

«Следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия привели к произошедшему и повлекли тяжкие последствия», - сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее стало известно, что около полуночи 15 декабря произошел взрыв газа в доме на улице Карла Маркса в Вологде. Жители эвакуированы – их размещают в ближайшей школе. Известно, что одна женщина скончалась от полученных травм в машине скорой помощи.