В традициях Ближнего Востока: Катар показал стадион ЧМ-2022

Катар представил дизайн главного стадиона Чемпионата мира по футболу в 2022 году в Лусаиле. Его вместительность – 80 тысяч человек. Внешний вид, безусловно, передает традиции и атмосферу Ближнего Востока.

На кадрах видео видно, что стадион будет полностью выполнен в золотых тонах, а внутренняя подсветка создает эффект переливания цветов. На этом стадионе будет сыгран матч открытия и финал ЧМ-2022.

Известно, что Чемпионат в 2022 году пройдет зимой: с 21 ноября по 18 декабря. В связи с этим УЕФА, скорее всего, сделает зимний перерыв в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Национальные чемпионаты также будут приостановлены.