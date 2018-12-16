И муфтий, и раввин, и Харе Кришна: в Сети возмутились фото Порошенко

Пользователи раскритиковали президента Украины Петра Порошенко после публикации фотографии, на которой он вместе со священниками сидит в президиуме Объединительного собора.

Снимок выложил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Виталий Куприй. Он напомнил, что по Конституции Украины власть и церковь отделены друг от друга.

«Безбожник Порошенко как глава государства сидит в президиум священников», - написал Куприй.

Пользователи бурно отреагировали на фото: кто-то посмеялся над изображением, а некоторые всерьез задумались.

«Это очень неприятно. И это нарушение закона. Наши враги могут это использовать. Может, для того и был нарушен закон Конституции?», - недоумевает Валентина Зайцева.

Татьяна Ушкалова, в свою очередь, иронично написала, что ради грядущих выборов Порошенко пойдет на все.

«Когда этот клоун Педро займется экономикой страны, а не подхалимством [по отношению к] США...», - задается вопросом Олег Минаев.

Фахрад Меликов предположил, что Порошенко – иудей, а также приверженец «еще каких-то там течений. Короче, сатанист».

«Подозреваю, что (Порошенко будет) и главным муфтием, и раввином и Харе Кришной», - пошутил Сергей Гребенюк.

Объединительный собор прошел в Киеве 15 декабря. Теперь «новая церковь» называется «Православная церковь Украины», ее главой избрали «митрополита» неканонической структуры Епифания Думенко.