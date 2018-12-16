«Окон нет, балкона нет, трещина по стене»: очевидец о взрыве газа в Вологде

В жилом доме на улице Карла Марксе в Вологде прогремел взрыв газа. Очевидец событий по имени Александра Г. рассказала «Звезде», как разворачивалась события. Девушка живет по соседству с домом, пострадавшим от хлопка газа.

«В этот момент было время 23.47 или 23.46. Я сидела дома, смотрела телевизор. Ничего не предвещало беды, но тут услышала сильный взрыв. Сначала сильно испугала, думала, что-то упала у дома. Проснулась старшая сестра, говорит – все машины сигналят. Побежали смотреть на балкон, ничего не увидели. Пошли в другую комнату, смотрим - бегут люди, все выбегают из домов…», - рассказала Александра.

Сперва жительница Вологды не поняла, что именно произошло. Однако вскоре причина звуков и паники людей стала очевидна.

«Заметили, что напротив нашего дома на пятом этаже в квартире с краю не было ни окон, ни балкона, ни крыши. Пошла трещина по стене. Поняли, что взорвалось в этой квартире. Побежала на улицу. Ревели дети, было очень много народу, полиция, скорая помощь, пожарные. Приехали все службы. Я пошла домой и дальше наблюдала из окна. Потом дом обмотали лентой», - объяснила девушка.

Взрыв в жилом многоквартирном доме в Вологде произошел вечером 15 декабря. По предварительным данным, пострадали семь человек, один из них умер в машине скорой помощи. На месте работают городские службы, медики, пожарные и спасатели. Жителей дома эвакуируют, они будут перемещены в пункт временного размещения.