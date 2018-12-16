Опубликовано первое видео с места взрыва газа в жилом доме в Вологде

Опубликовано первое видео, снятое с места взрыва газа в жилом доме в Вологде. Запись обнародовали очевидцы в социальных сетях.

Судя по кадрам с места происшествия, взрыв был достаточно силен и произошел в квартире на пятом этаже. Предположительно, пострадали две квартиры, часть стены обрушилась. От взрывной волны пострадали фасад и окна.

Хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме на улице Карла Маркса, как ранее рассказали «Звезде» в местном главке МЧС РФ. По предварительным данным, в результате трагедии погиб как минимум один человек.

На месте работают медики. По их словам, речь идет о семи пострадавших. Подробности случившегося уточняются.