В Москве в ближайшие часы ожидаются туман и гололедица

МЧС РФ предупредил москвичей о тумане с видимостью 200-700 метров, изморози и гололедице в ближайшую ночь и в первой половине 16 декабря.

В ведомстве рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию с другими машинами. Пешеходам, в свою очередь, в случае ходьбы вдоль автодороги лучше идти со светоотражающими элементами на одежде.

По данным Gismeteo, на следующей неделе ожидается сильный снегопад, температура днем будет колебаться от -7 до -15, а ночью понизится до -19.