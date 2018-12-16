При взрыве газа в пятиэтажке в Вологде погиб человек

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Вологде. Информацию об этом «Звезде» подтвердили в МЧС РФ.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Еще несколько пострадали, их точное число пока не известно.

Инцидент произошел на пятом этаже жилого дома на улице Карла Маркса. Судя по фотографиям, которые публикуют очевидцы в соцсетях, поврежден фасад дома, выбиты окна на последнем этаже, также пострадали припаркованные внизу автомобили.