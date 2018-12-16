NASA наглядно показало, как за столетие «растаяла» Антарктида

Исследование NASA показало, что увеличение снегопада над Антарктидой в прошлом столетии сдерживало превышение уровня моря на 0,4 дюйма. Однако теперь лед тает быстрее, чем застывает снег.

Брук Медли, гляциолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте утверждает, что Антарктида «теряет массу» даже с учетом выпадения осадков в виде снега. По оценкам специалистов, Антарктида в год теряет больше льда, чем образует – этот фактор повышение уровня моря.

Измерения осложняются тем, что количество выпавшего снега крайне сложно выяснить из-за малого количества метеостанций на континенте, а также из-за того, что спутники из космоса путают снежный покров и снегопад.

Также в исследовании говорится о том, что причины снегопада и характер его распределения согласуются с потеплением атмосферы, которая удерживает больше влаги. Параллельно происходят изменения в циркумполярных западных ветрах Антарктики, связанные с озоновой дырой.

«Тот факт, что изменения в западных ветрах из-за истощения озонового слоя играют роль в изменчивости накопления снега в Антарктиде, указывает на то, что даже эта отдаленная, необитаемая земля была затронута деятельностью человека», - убеждены ученые.

Специалисты утверждают, что количество выпавшего снега с каждым годом увеличивается, что должно благоприятно влиять на сдерживание увеличения уровня моря. При этом объем льда уменьшается, и за этим необходимо пристально следить исследователям.