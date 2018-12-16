В России подорожали все автомобили УАЗ

В России подорожали все модели автомобилей УАЗ, включая популярные «Хантер», «Пикап» и «Патриот». В среднем цены увеличились на 15-18 тысяч рублей.

Как сообщает портал «Автостат» со ссылкой на мониторинг цен отечественного авторынка, УАЗ «Хантер» теперь продается за 674 900 рублей в минимальной комплектации и 759 900 в максимальной. Все версии автомобиля оснащены механической КПП и 2,7-литровым двигателем.

«Пикап» теперь продается по цене от 779 000, за эти деньги покупатель получит автомобиль в самой доступной комплектации. Максимально «навороченная» версия модели обойдется в 1 145 000 рублей. Цена на минимальную комплектацию «Патриота», одного из самых популярных отечественных внедорожников, теперь составляет 764 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в России подорожали почти все модели автомобилей популярной корейской компании KIA. В среднем каждая машина подорожала на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, кроме премиального соседа Quoris, который сохранил прежнюю цену.