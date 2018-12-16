Недовольные сервисом пассажиры такси сожгли его на заправке: видео

Пассажиры такси в британском городе Хайт остались недовольны поведением водителя, после чего подожгли его машину. Инцидент произошел 15 декабря в графстве Кент.

Двое друзей по имени Уоррен Хирн и Дэнни Фрост добирались домой на такси после вечеринки. В дороге между ними и таксистом произошел конфликт. Его причины полиция не сообщает, однако уточняет, что мужчины остались недовольны и решили наказать таксиста.

Хирн и Фрост попросили водителя заехать на заправку, чтобы купить пива в круглосуточном магазине при ней. Однако на заправке друзья повели себя странно, Хирн схватил заправочный пистолет и стал поливать салон автомобиля бензином. Эти действия оказались запечатлены камерой видеонаблюдения.

Закончив подготовку, Хирн поджег машину. К этому моменту таксист уже успел схватить свои вещи и покинуть транспорт. После того, как автомобиль загорелся, Хирн и Фрост спешно удалились с заправки.

Полиция поймала поджигателей на следующий день. Мужчины признаны виновными в немотивированном поджоге и осуждены на пять лет лишения свободы каждый.