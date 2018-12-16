Камбербэтч снялся в фильме о Brexit

Трейлер к политическому фильму о Brexit про выход Великобритании из Евросоюза вышел в Сеть. Главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч.

Сюжетная линия основана на книгах редактора Sunday Times Тима Шипмена и бывшего директора по связям с общественностью правительства Британии Крэйга Оливера. Фильм рассказывает о проведении кампании по продвижению Brexit.

Главного героя, вдохновителя кампании Доминика Каммингса, сыграл Камбербэтч, который приобрел всемирную славу после нескольких сезонов «Шерлока». Для роли ему пришлось похудеть и «облысеть».

Авторами проекта стала телекомпания HBO. В фильме обещают рассказать о приемах, благодаря которым референдум по Brexit выиграла кампания Каммингса.