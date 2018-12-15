Данила Козловский снимет масштабный исторический фильм

Актер Данила Козловский заявил, что вновь выступит в качестве режиссера полнометражного фильма. Картина будет посвящена исторической тематике и должна стать более сложной и амбициозной с художественной точки зрения, чем режиссерский дебют Козловского.

Как отметил актер в интервью ТАСС на Неделе российского кино в Нью-Йорке, его новый фильм предполагает исторический масштаб и сложную композицию. Козловский отметил, что для него как режиссера важно каждый раз снимать новое кино с точки зрения производственных процессов, задач или жанра. В этом плане будущий фильм будет сильно отличаться от «Тренера».

«Гораздо сложнее, чем "Тренер", гораздо больше с точки зрения бюджета, команды и масштаба темы. Фильм основан на реальных исторических событиях. Эта история эмоционально очень мне близка, ее хочется рассказать», - отметил Козловский.

В данный момент актер и режиссер занят кастингом для картины. Других подробностей о будущем фильме он не сообщил, в том числе не уточнил, о каком историческом периоде будет идти речь.