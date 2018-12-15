В Египте нашли гробницу древнего чиновника

Древнеегипетскую гробницу в первозданном виде обнаружили археологи около некрополя Саккара рядом с Каиром. По предварительным данным, ее возраст – более четырех тысяч лет, сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

По словам министра, гробница принадлежит чиновнику, который жил при власти пятой династии фараонов Древнего Египта (в промежутке между 2504-2347 годами до нашей эры).

Министр уточнил, что это одна из наиболее значимых находок 2018 года, потому что на гробнице сохранились цветные росписи, скульптурные сооружения и главное – ее не разграбили, сообщают СМИ Египта.

Ученые изучат все находящиеся в гробнице артефакты.