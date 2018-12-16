Такое не забудешь никогда: выживший в бою с боевиками в 2000 году рядовой 6-й роты дал интервью

Девяносто десантников против двух с половиной тысяч боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом, – героический бой на высоте 776 начался 29 февраля 2000 года. Тогда у чеченского селения Улус-Керт в неравном противостоянии погибла почти вся шестая рота 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Непрерывные атаки озлобленных и до зубов вооруженных боевиков десантники отражали почти двадцать часов. В результате нападения погибли 84 российских военнослужащих, и только шестерым удалось выжить.

Александр Супонинский, Вадим Тимошенко, Андрей Поршнев, Роман Христолюбов, Алексей Комаров и Евгений Владыкин – короткий список тех, кто смог выбраться из «маленького Сталинграда», как прозвали это сражение в армейских кругах. Они редко дают интервью и каждый раз, вспоминая тот страшный день, будто заново пропускают через себя минуты сражения.

Тогда, в 2000 году, еще восемнадцатилетний гвардии рядовой Евгений Владыкин был ранен и в какой-то момент у него кончились патроны. Боевики дважды ударили его прикладом по голове и бросили, уверенные, что он умер. После того, как Владыкин очнулся, ему удалось добраться до своих. Евгений согласился пообщаться со «Звездой» и рассказать, как проходит его жизнь «после боя».

Уже больше десяти лет Евгений не изменяет призванию и продолжает спасать и защищать, только теперь от огня. В 2006 году он был принят на службу в МЧС и с тех пор работает пожарным в своем райцентре Балезино, а после смен подрабатывает инструктором в автошколе. В том же году Евгений женился, а пять лет назад у него родилась долгожданная дочка Настя.

Воспоминаниями о событиях восемнадцатилетней давности Владыкин делится неохотно и очень сдержанно.

«После 2000 года мне кажется я вообще замкнулся в себе. Все держу в себе. Я не знаю, почему так случилось. До армии вроде был один человек, после армии пришел другой человек. Стараюсь ничего никому не рассказывать. Все в себе, в себе, в себе. Проблемы свои решаю сам, ни у кого помощи не прошу. Все привык делать сам, добиваюсь всего сам. Тяжело все в себе держать, но куда деваться», - объясняет он.

Евгений признает, что о подвигах рассказывать надо, в том числе и подрастающему поколению, но подробности противостояния под Аргуном, считает он, знать не обязательно.

«Я полностью историю рассказывал командиру части, в ФСБ как-то вызывали один раз, в Следственный комитет вызывали сколько раз уже, и в суде. Другим полностью зачем знать. Ну то, что была такая ситуация, я считаю, что нужно знать. А так, чтобы полностью. Зачем? О подвигах нужно рассказывать, нужно учить, но у меня нет желания сейчас рассказывать. Не хочется уже вспоминать», - поделился он со «Звездой».

За новостями Евгений тоже следит мало: дом, семья и две работы, тут не до телевизора. Говорит, о том, что в ноябре этого года ФСБ РФ задержала двоих ранее неизвестных членов банды Шамиля Басаева – Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, узнал от друга. «Вроде как и радостно, вроде как и непонятно», - такими словами комментирует свою реакцию на это Владыкин. 12 декабря был задержан еще один участник нападения на подразделение Псковской дивизии ВДВ. Как сообщили в Следственном комитете РФ, мужчину зовут Шамиль Казбулатов и он также является членом банды Басаева.

Владыкина, наряду с другими ветеранами, приглашают в школы и на официальные мероприятия, и День ВДВ мужчина отмечает каждый год. Говорят, что бывших десантников не бывает, Евгений – тому подтверждение. Даже чай он пьет из кружки с символикой Воздушно-десантных войск.

Про праздники мужчина говорит с улыбкой, но как только речь заходит о воспоминаниях, сразу меняется и, как говорят, начинает «смотреть в себя».

«У нас проводится День ветеранов локальных войн в масштабах Удмуртской республики, бывает много людей, и другие районы приезжают. Мы тоже собираемся все вместе. Вспоминает, разговариваем, общаемся с друзьями. Вспоминать, конечно, тяжело. Но и забывать тоже нельзя. Такое не забудешь никогда», - говорит Евгений.

С пятью своими сослуживцами, которым судьба позволила выбраться живыми из сражения с боевиками, Евгений поддерживает связь. А последние несколько лет они, по возможности, пытаются собираться и навещать могилы своих товарищей. По словам Владыкина, он бы хотел побывать на могиле каждого из них по всей России.

«С теми, кто тоже выжил, мы общаемся и по телефону, и через интернет. С позапрошлого года начал ездить по городам. В 2016 в Йошкар-Олу ездили, открывали памятник. В этом году ездил в Киров к парням на могилы. На будущий год тоже надо съездить к кому-нибудь на могилу. Что-то захотелось по всем съездить. Не знаю, получится ли», - рассказал он.

Евгений Владыкин называет себя счастливым человеком. Самое главное в его жизни - жена Ольга и дочка Настенька. Буквально неделю назад семья переехала в новый дом, который они строили четыре года.

«Сейчас пока все хорошо, слава богу. Самое главное для меня семья. Дочку поднять на ноги, чтобы ни в чем не нуждалась. Самое главное - семья есть. Остальное все будет», - считает Владыкин.

До сих пор и без срока давности продолжается расследование уголовного дела по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащего» по факту нападения в 2000 году у села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на шестую парашютную десантную роту 104 полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, в результате которого погибли 84 военнослужащих.

Материал о легендарной шестой роте, в который вошло также интервью отца героя России лейтенанта Дмитрия Кожемякина, погибшего одним из последних уже в рукопашном бою с боевиками, смотрите в программе «Новости. Главное» 16 декабря в 18.00 на телеканале «Звезда».