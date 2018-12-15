Стало известно название «новой церкви» Украины

«Новая украинская церковь» будет официально называться «Православная церковь Украины», заявил глава информационного управления неканонической Киевской патриархии Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

«Официальное название, согласно уставу, — Православная церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с Московским патриархатом)», — уточнил Зоря.

Он упомянул, что теперь должность предстоятеля ПЦУ называется «митрополит Киевский и всей Украины».

Также стало известно, что патриарх Варфоломей ласт томос об автокефалии предстоятелю «новой церкви» шестого января.