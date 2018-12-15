«Бессильны перед Китаем и Россией»: в США назвали слабые стороны своих авианосцев

Американский флот рискует перестать быть конкурентоспособным и при возможном конфликте с Китаем или Россией имеет все шансы потерпеть поражение, если срочно не займется модернизацией палубной авиации. Такое мнение озвучил эксперт журнала National Interest, основываясь на докладе Центра стратегических и бюджетных оценок США.

Авианосные группы ВМС США нуждаются в глубокой модернизации, если командование желает сохранить их значение. С другой стороны руководство может задуматься об ограничении финансирования и перенаправлении средств на более важные воинские подразделения, поскольку авианосный флот поглощает огромное количество бюджетных средств, пока его эффективность падает.

В материале отмечается, что после исчезновения СССР с политической карты мира США сократили боевые возможности палубной авиации. Так, авианосцы лишились палубного самолета Lockheed S-3 и истребителя F-14. Эти сокращения привели к падению дальности полета палубной авиатехники. Таким образом, самолеты уже не могут защитить авианосцы, атаковав вражеские корабли, поскольку Китай и России все это время уделяли внимание противокорабельным ракетам большой дальности.

Сейчас дальность полета среднего палубного самолета ВМС США не превышает 1300 миль, отмечается в материале. Это явно недостаточно, чтобы иметь паритет с современными военными державами, что имеют современное оружие, способное поразить авианосец, даже не попав в зону действия его авиации, заключает автор.

Таким образом, американские авианосные группы, которые являются олицетворением военной мощи Штатов по всему миру, испытывают проблемы и не способны нанести поражение государствам, развитым в военном плане, в особенности России и Китаю. Им не хватает выносливости, живучести, специализации на определенных задачам и особенно радиуса действия. Эти проблемы необходимо срочно решать, либо вообще отказываться от практики широкого использования авианосных групп, говорится в материале.