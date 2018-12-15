Скончался юморист «Кривого зеркала»

Актер и юморист Обид Асомов скончался в Ташкенте в возрасте 55 лет, сообщил в соцсетях Евгений Петросян.

«Многочисленные номера в его исполнении будут жить еще долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится», — написал руководитель «Кривого зеркала».

По словам Петросяна, смерть Асомова стала для него неожиданностью, так как недавно они провели вместе несколько концертов в Ташкенте.

Асомов был артистом в программе «Кривое зеркало», а в мае нынешнего года он стал руководителем узбекской государственной «Студии мультипликационных фильмов».