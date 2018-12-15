Украина обнародовала данные о погибшем под Житомиром пилоте Су-27

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ опубликовала информацию о погибшем в результате крушения Су-27 пилоте. Напомним, катастрофа военного самолета произошла 15 декабря в Житомирской области.

Как сообщается на странице ВС ВСУ в Facebook, разбившимся самолетом управлял летчик первого класса, майор Александр Фоменко.

«Майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования “Центр”. 1975 года рождения, украинец. Освоил такие самолеты, как Л-39, МиГ-29, Су-27», - говорится в пресс-релизе.

Общий налет часов у пилота составлял 482 часа. У погибшего остались жена и дочь.

Ранее стало известно, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту крушения самолета. Оно предусматривает преступление по статье 416 УК Украины «Нарушение правил полетов или подготовки с ним».