Вице-губернатору Псковской области продлили срок задержания на 72 часа

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания замгубернатора Псковской области Александру Кузнецову, подозреваемого в получении взятки в виде дома.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд не избрал вице-губернатору Псковской области меру пресечения.

Отмечается, что Александр Кузнецов не признал свою вину после того, как ему было предъявлено обвинение. В связи с чем 72 часа было дано защите для возможности предоставления доказательств невиновности Кузнецова.

Ранее ГСУ СК РФ возбудило в отношении чиновника уголовное дело о взятке в особо крупном размере ч.6 ст. 290 УК РФ. По данным следствия, в 2013 году директор строительной компании передал вице-губернатору в качестве взятки дом в Пскове.