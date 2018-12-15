Путин лично вручил премию академику Вербицкой

Президент России Владимир Путин удостоил премии президента СПбГУ, академика Российской академии образования Людмилу Вербицкую. Для того, чтобы вручить ей почетную награду, президент лично приехал к Людмиле Вербицкой в гости в Санкт-Петербург.

Указ о присуждении Вербицкой премии за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год был подписан Путиным еще в октябре. Однако, на последующей церемонии вручения наград в День народного единства, 4 ноября, ученая присутствовать не смогла по состоянию здоровья.

Вручая награду академику президент отметил, что русский язык, как государствообразующий, играет особую роль в укреплении нации. И Людмила Вербицкая, в свою очередь, сыграла в этой сфере особую роль.

После вручения премии Вербицкая и Путин сели за небольшое чаепитие и немного побеседовали в неформальной обстановке.