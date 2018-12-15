«Политически ангажированный проект»: в РПЦ заявили, что «собор» не имеет значения

«Объединительный собор» в Киеве является политически ангажированным проектом, что не повлияет на жизнь канонической Украинской православной церкви, заявил «Звезде» пресс-секретарь Патриарха московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков.

«Сегодняшнее событие в Софии Киевской ровным счетом ни на что для жизни украинских православных церквей не влияет. Все происходящее было раскольническим собранием, которое не имеет никакого церковного статуса. Дальнейшая жизнь УПЦ никак не изменится, верующие продолжат посещать свои храмы, монастыри. Жизнь УПЦ сегодня не начала отсчитывать какой-то новый этап», - сказал иерей.

Единственное, по его словам, на что хочется надеяться, что гонения и притеснения верующих канонической УПЦ после случившегося не усилится.

«Что касается раскольников, можно констатировать с грустью и сожалением, что одна раскольническая структура избрала себе нового предводителя. Был Филарет (Денисенко), теперь станет какой-то его преемник. Это безразлично и неважно с точки зрения церкви, кто будет управлять раскольниками», - добавил руководитель пресс-службы патриарха Кирилла.

Александр волков подчеркнул, что украинский лидер Петр Порошенко не в силах повлиять на православную жизнь украинцев, так как изначально вся эта идея была построена на лжи. Поэтому состоявшийся в Софии Киевской так называемый Объединительный собор всего лишь является политически ангажированным проектом украинских властей.

«Что бы Порошенко не делал, все будет впустую, вся эта идя обречена на фиаско, на провал. Какие сейчас бы не были громкие заявления, не оглашались бравурные результаты, но они ни к чему не приведут. Так как вся эта концепция изначально построена на лжи, обмане и неправде. На этих основаниях не может строиться будущее церкви, а также то, что они хотят называть украинской поместной церковью. Это политически ангажированный проект», - заключил иерей.

Напомним, 15 декабря президент Украины Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной православной церкви, главой которой избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.