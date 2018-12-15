Трое военных ВС Сирии погибли при атаке боевиков

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Так, в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Бейт-Зиван, Акч-Баер, Сафсафа и Бшарфа провинции Латакия, Зор-Махрука, Абу-Дали и Ачан (дважды) провинции Хама, населенного пункта Телль-Мамо провинции Алеппо, а также юго-западной окраины и района Суккари (трижды) города Алеппо.

«В результате обстрела боевиками населенного пункта Телль-Мамо убито двое и ранено девять военнослужащих вооруженных сил САР. В результате обстрела юго-западной окраины города Алеппо погиб один военнослужащий вооруженных сил САР», - заявил Соломатин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились», - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2016 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3166,4 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 г. власти САР продолжают работу

по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 14 декабря 2018 г. амнистировано 17 017 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев.

По состоянию на 15 декабря 2018 г. восстановлено 30 854 жилых домов, 712 образовательных и 118 медицинских учреждений. Отремонтировано 936 км автомобильных дорог.