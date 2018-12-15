Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В 2019 году в Москве построят 20 домов по программе реновации

Василиса Морозова
21:38 15.12.2018
В 2019 году в Москве достроят и передадут под переселение по программе реновации 20 новых домов общей жилой площадью порядка 300 тысяч кв.м.
В 2019 году в Москве построят 20 домов по программе реновации
Фото: mos.ru

Московские власти планируют передать в 2019 году под заселение 20 новых жилых домов оп программе реновации.

«В 2019 году мы планируем достроить и передать под переселение по программе реновации 20 новых домов общей жилой площадью порядка 300 тыс. кв м.», - сказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, возведение домов ведется за городской счет в рамках адресной инвестиционной программы. Всего в данных домах будет более 5,3 тысяч квартир. Они будут предложены москвичам вместо сносимых пятиэтажек.

Как напомнил заммэра, до конца 2018 года по программе реновации должны начать 10 тысяч человек. По его словам, москвичи стали переезжать в ВАО, СВАО, ЗАЮ, ЮЗАО, ЮАО и САО. В ближайшее время реновация начнется в Юго-Восточном округе.

Согласно принятой летом 2017 года программе реновации, в Москве будет снесен 5171 дом, что затронет более 1 млн жителей столицы. Городские власти в рамках программы построят в Москве около 40 млн кв.м жилья.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.12.2018, 22:18
Путин лично вручил премию академику Вербицкой
Дата15.12.2018, 20:38
Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан ВМФ России 17 декабря
Дата15.12.2018, 14:15
В IBU отказались отстранять российских биатлонистов
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата14.12.2018, 15:07
Главком ВМФ рассказал о процессе создания в России атомных подлодок пятого поколения
Дата13.12.2018, 09:47
В Центральном музее ВС РФ показали самые секретные экспонаты российской контрразведки
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:56 В стране и мире
Скончался юморист «Кривого зеркала» Обид Асомов
22:12 В стране и мире
Видео
«Политически ангажированный проект»: в РПЦ заявили, что «собор» не имеет значения
20:21 В стране и мире
Украина возбудила дело по факту крушения Су-27 под Житомиром
19:57 В стране и мире
Видео
Сразу в трех военных училищах России открылись новые ледовые арены
18:35 В стране и мире
Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной православной церкви
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Самосвал рухнул на аквапарк отеля в Ялте
Видео
Трогал волосы и кидал документы: странное поведение главы Еврокомисии попало на видео
УАЗ «Хантер» оборудовали турбомотором, автоматом и кондиционером
Видео
Кадры «охоты» Су-34 на новейший истребитель Су-35 попали на видео
В Египте нашли огромное кладбище времен Тутанхамона
Миллионы дизлайков: на YouTube выложили самое ненавистное видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.