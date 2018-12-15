В 2019 году в Москве построят 20 домов по программе реновации

Московские власти планируют передать в 2019 году под заселение 20 новых жилых домов оп программе реновации.

«В 2019 году мы планируем достроить и передать под переселение по программе реновации 20 новых домов общей жилой площадью порядка 300 тыс. кв м.», - сказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, возведение домов ведется за городской счет в рамках адресной инвестиционной программы. Всего в данных домах будет более 5,3 тысяч квартир. Они будут предложены москвичам вместо сносимых пятиэтажек.

Как напомнил заммэра, до конца 2018 года по программе реновации должны начать 10 тысяч человек. По его словам, москвичи стали переезжать в ВАО, СВАО, ЗАЮ, ЮЗАО, ЮАО и САО. В ближайшее время реновация начнется в Юго-Восточном округе.

Согласно принятой летом 2017 года программе реновации, в Москве будет снесен 5171 дом, что затронет более 1 млн жителей столицы. Городские власти в рамках программы построят в Москве около 40 млн кв.м жилья.