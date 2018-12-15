Судьба Дальнего Востока в руках россиян: платформа для предложений открылась в Сети

Жители России получили возможность поучаствовать в программе развития Дальнего Востока. Для этого с 15 декабря заработал специальный сайт дв2025.рф, созданный при участии ВЦИОМ в рамках Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективой до 2035 года.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, некоторые решения не лежат на поверхности, а вместе с тем очень важны для людей. Поэтому руководство региона и хочет их об этом спросить.

«Многие говорят о том, что надо снизить стоимость авиабилетов и тогда будет развитие. А может, не это главное? Может, главное - комфортный самолет и возможность улететь хоть каждый день?», - рассказал в интервью «РГ» Александр Козлов.

Для того, чтобы оставить предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте. Предложений можно оставить неограниченное количество в разных разделах. С 25 декабря 2018 года уже заработает специальный модуль для голосования, чтобы принять ту или иную идею.

Напомним, на этой неделе стало известно, что центром Дальневосточного федерального округа (ДВФО) официально стал Владивосток. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.