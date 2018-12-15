Вашингтон не считает, что Москва настроена на сохранение ДРСМД

Соединенные Штаты не считают, что РФ серьезно настроена на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

«Если бы Россия была заинтересована в том, чтобы спасти Договор РСМД, она бы немедленно предприняла шаги к уничтожению своих крылатых ракет, пусковых установок и поддерживающего оборудования», - отметил он.

По его словам, спустя пять лет переговоров нет никаких свидетельств того, что российские власти готовы признать «нарушения». Именно поэтому, Вашингтон не может сделать вывод, что Москва настроена серьезно. Об этом пишет РИА Новости.

Однако ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Кроме того, замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге, говоря о ДРСМД, подчеркнул, что действия Вашингтона никак не способствуют глобальной безопасности, так как он обвиняет РФ в нарушении Договора, не приводя никаких подтверждающих фактов. При этом сами США разместили на объектах ПРО в Европе установки МК-41, разработанные для пусков крылатых ракет типа Tomahawk, дальность которых составляет 2,4 тысячи километров.