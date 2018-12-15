Украина возбудила дело по факту крушения Су-27 под Житомиром

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело после того, как сегодня днем, 15 декабря, потерпел крушение самолет Су-27, принадлежавший ВВС страны. ЧП произошло около 15.00 в ходе плановых полетов.

Как сказано в сообщении прокуратуры, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 416 УК Украины «Нарушение правил полетов или подготовки с ним».

Напомним, в результате крушения самолета погиб пилот.

Два месяца назад, 16 октября, такой же истребитель разбился в Хмельницкой области, тогда погибли два пилота.