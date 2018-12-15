Журналистка RT пострадала во время протестов «желтых жилетов»

Журналистка телеканала «Russia Today» пострадала во время очередной акции протеста «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу», - отметила она и приложила фото раненой журналистки.

Ранее Симоньян заявляла, что при освещении демонстраций во Франции пострадали сотрудники телеканала RT, всего с начала протестов в Париже получили травмы 12 журналистов.

Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу. pic.twitter.com/nVRBuuOKWG — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 декабря 2018 г.

В субботу, 15 декабря, во Франции продолжаются акции «желтых жилетов» - несколько тысяч человек митингуют, вступая в стычки с местной полицией, которая применяет слезоточивый газ.

Массовые протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября. Французы не согласны с политикой Парижа и повышением тарифов на топливо. Акции сопровождаются погромами и поджогами машин, вандализмом и задержаниями.