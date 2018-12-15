Сразу в трех военных училищах России открылись новые ледовые арены

Воспитанники сразу нескольких военных вузов сегодня поменяли форму на краги и щитки. Хоккейную форму примерили суворовцы, нахимовцы и кадеты трех российских городов - Казани, Мурманска и Петрозаводска, где открылись новые ледовые арены.

Инициатором строительства ледовых арен лично стал министр обороны Сергей Шойгу, который и сам является давним поклонником этого вида спорта.

«Мы приняли для себя решение. В течение трех лет все довузовские, а это значит суворовские, нахимовские и президентские кадетские училища будут иметь катки, бассейны и комплексные спортивные залы. Я надеюсь, что это послужит на благо и этим учебным заведениям, и этим территориям, а самое главное – вам, ребята. Надеюсь, покажете хорошую игру», - обратился к учащимся министр обороны Сергей Шойгу.

Как оказалось, суворовцы действительно не только маршировать умеют, но и здорово катаются на коньках. В красной-зеленой форме ребята из Казани защищают честь родного училища. Площадь казанского дворца составила 4 тысячи квадратных метров, количество зрителей на трибуне - до 300 человек. И, конечно, дворец оснащен по последнему слову техники и требованиям к спортивным объектам. Теперь хоккейные тренировки в училищах будут проходить регулярно. Неудивительно, что в команды записались все мальчишки.

«Хоккей - это скорость, а скорость для пацана - это все! Ну надо ж куда-то энергию девать после занятий», - рассказал «Звезде» суворовец Шамиль Ахмадулин.

Ледовый дворец дополнил и без того солидное оснащение училищ. В Казани, например, уже есть большой бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион. То есть все условия для восстановления, тренировок и соревнований, что является залогом побед во многих спортивных первенствах.

Кстати, свою первую игру суворовцы выиграли со счетом 2:0, обыграв юниоров «Ак Барса».