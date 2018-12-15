«Я встану на сторону своей веры»: боксер Усик ответил на угрозы националистов

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал угрозы националистов в своей адрес после того, как он заявил о готовности защитить Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать», - отметил Усик.

По его словам, он готов защищать каноническую церковь на Украине, так как не помочь тому, кого бьют, было бы равнодушием. Усик пояснил свое отношение к УПЦ.

«Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры», - добавил спортсмен.

Ранее боксер заявил, что готов защищать Киево-Печерскую лавру, если радикалы будут пытаться захватить ее. На что экс-боец батальона «Донбасс» Олег Дуб отреагировал агрессивно, пообещав, что Усик может остаться с проломленной головой.