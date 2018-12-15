Путин раскритиковал деятельность «Цирка дю Солей» в России

Президент России Владимир Путин поддержал позицию генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного относительно набирающей обороты в России концертной деятельности канадского «Цирка дю Солей». Она была озвучена на заседании президентского совета по культуре и искусству 15 декабря.

Президент согласился, что зрителям интересно посмотреть шоу, но это не значит, что его нужно превращать в бизнес на постоянной основе.

«Дю Солей» этот на постоянной основе, по сути, - это борьба за рынок, это правда. И распахивать ворота уж так совсем… Конечно, зритель хочет посмотреть. Но посмотреть – это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе – это совсем другая история», - согласился Путин.

Эдгард Запашный рассказал Путину об открытии в Сколково новой площадки канадского цирка. Артист отметил, что это неприемлемо.

«Цирк дю Солей» - канадская компания, работающая в сфере развлечений, говорящая о своей деятельности как о «художественном сочетании циркового искусства и уличных представлений».