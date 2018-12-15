РПЦ о «соборе» в Киеве: каноническое значение собрания равно нулю

В РПЦ высказались об «объединительном соборе», который проходит 15 декабря в Киеве.

Как заявил ТАСС председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ архиепископ Климент, легитимность состоявшегося в Киеве «собора» равна нулю.

«Наш архиерейский собор и синод неоднократно заявляли, что легитимность "объединительного" собора равна нулю. За это время ничего не произошло, что бы изменило позицию нашей церкви», - подчеркнул Климент.

В Киеве объявили о создании Украинской автокефальной православной церкви, главой которой избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Выступая на Софийской площади и представляя предстоятеля новой «поместной православной церкви», Порошенко заявил, что митрополит Епифаний «вместе с президентом поедет в Константинополь в начале января и получит долгожданный томос».