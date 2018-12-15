Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной православной церкви

Президент Украины Петр Порошенок объявил о создании Украинской поместной автокефальной православной церкви. Ее главой в ходе голосования на «объединительном соборе» избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Голосование проходило в два тура. Известно, что в соборе приняли участие 190 человек.

Ранее СМИ сообщили о том, что Порошенко предлагал на должность главы автокефальной церкви иерарха канонической УПЦ МП митрополита Симеона. Однако глава неканонический УПЦ Киевского патриархата Филарет настаивал на том, чтобы во главе объединенной церкви стал его ближайший сторонник Епифаний.