Главой украинских раскольников планируют избрать иерарха канонической УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко предложил избрать главой новой автокефальной церкви иерарха канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Симеона. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Такой шаг Порошенко якобы предпринял для того, чтобы заручиться поддержкой канонической УПЦ, представители которой не поддерживают раскол церкви и предоставление томоса Украине.

Напомним, для участия в так называемом «объединительной соборе» в Киев сегодня прибыло только два представителя УПЦ МП – митрополит Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Большинство участников представляют неканоническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата.