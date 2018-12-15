Порошенко рассказал о последнем шаге к «святой и великой цели»

Украинский президент Петр Порошенко во время «Объединительного собора» в Киеве заявил, что остался сделать последний шаг на 1000-летнем пути к «святой и великой цели».

«Независимая Украина кланяется великим предкам и помнит их завещание. Сегодня все готово, чтобы мы выполнили его. Делаем последний шаг на тысячелетнем пути к святой и великой цели. Хочу напомнить, что сегодняшнему Объединительному собору уже в нашей новейшей истории предшествовали длительные усилия как духовной, так и светской власти, миллионов украинского православного люда», - сказал Порошенко.

Украинский лидер отметил роль экс-президента Незалежной Виктора Ющенко, в настоящее время находящегося в Софии Киевской, «который начал тогда интенсивный диалог с Церковью-Матерью». Но «после вынужденной паузы 2010-2014» переговоры возобновились, по словам Порошенко, с первых дней его президентства.

«Константинопольская Мать-Церковь реализует принадлежащую ей согласно канонам миссию - ввести автокефальную поместную православную церковь Украины как равную среди равных в семью поместных православных церквей», - отметил он.

Петр Порошенко поблагодарил всех, кто боролся и не боялся, а также «отверг собственные амбиции, чтобы этот день состоялся, и церковь была создана». Он поблагодарил всех собравшихся перед Софийским собором, кто, по его словам, «является также создателем новой церкви» на Украине.

«Вы понесете по Украине добрую весть о создании автокефальной Украинской православной церкви. И прошу, расскажите всем об этом историческом событии», - подчеркнул украинский президент.

Глава государства напомнил, что «вопрос автокефалии - вопрос украинской национальной безопасности, вопрос украинской государственности».

«Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи. Мы возвращаемся на свою определенную Богом дорогу и идем своим путем», - подытожил он.

Кроме того, в завершение своей речи украинский лидер добавил, что томос об автокефалии «уже ждет», осталось выбрать предстоятеля «новой церкви» на Украине.