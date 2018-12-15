В Константинополе опровергли приезд патриарха Варфоломея в Киев

Константинопольский патриарх Варфоломей не прибыл на «объединительный собор» в Киеве и сейчас находится на Фанаре (район Стамбула, где расположена резиденция патриарха). Об этом сообщило греческое агентство церковных новостей Romfea, ссылаясь на источник в Константинопольском патриархате.

Таким образом агентство опровергло сообщения украинских СМИ о том, что патриарх Варфоломей прибыл в Киев для участия в «объединительном соборе».

Ранее появилась первая фотография с так называемого «объединительного собора», который проходит сегодня в Софийском соборе в столице Украины. Проводя его, власти страны рассчитывают получить томос об автокефалии от Константинополя.