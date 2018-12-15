«Обалденно»: мальчик рассказал Путину, как полетал над Петербургом

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с мальчиком Артемом Пальяновым, который полетал над Петербургом в вертолете.

Глава государства хотел узнать, что чувствует Артем, когда его заветная мечта наконец сбылась.

«Ну, как ты покатался? Обалденно? Понравилось? А брату? Подарки распаковали?», - расспросил юного россиянина президент.

Маленький житель Ленинградской области отметил, что полет был «обалденный». Путин, в свою очередь, снова пожелал Артему и его семье в Новом году всего самого доброго.

«Хочу поздравить тебя, братьев твоих, маму, папу еще раз поздравляю с наступающим Новым годом! Не болей, и всего тебе самого доброго», - добавил российский президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с проживающим в Ленинградской области мальчиком Артемом Пальяновым, которому он обещал исполнить его мечту - увидеть Петербург из иллюминатора вертолета.