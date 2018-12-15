В РПЦ сравнили участие архиереев УПЦ в «соборе» в Киеве с предательством Иуды

Московский патриархат сравнил участие двух архиереев канонической Украинской православной церкви в «Объединительном соборе» с предательством Иисуса Христа его апостолом Иудой.

Об этом заявил РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В данном мероприятии в украинской столице участвуют два архиерея УПЦ, митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр и митрополит Винницкий Симеон, несмотря на то, что 88 из 90 воздержались от участия в «соборе», который «направлен на разрушение канонической церкви и создание вместо нее некой новой церковной структуры с сильной зависимостью от Константинопольского патриархата», отметил Иларион.

«Лишь двое отправились на "совет нечестивых"... Участие двух архиереев от канонической церкви в мероприятии, направленном на ее разрушение, не может не огорчать. Но не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда», - подчеркнул митрополит Волоколамский.

По его словам, если бы апостолов было 90, то можно было бы ожидать, что «Иуд окажется шесть или семь, а не двое».

Власти в Киеве рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, который может получить только предстоятель «объединенной» церкви, которого должны выбрать на «объединительном соборе», что невозможно без участия УПЦ.