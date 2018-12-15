На Москву надвигается арктическое похолодание

В ночь с субботы на воскресенье в столице резко упадет температура воздуха. Об этом рассказали «Звезде» в центре погоды «Фобос». Морозы в столице усилятся до -11… -13, а по области до -15 градусов. В дневные часы в воскресенье не стоит рассчитывать на температуру теплее -8…-10 в городе.

«В воскресенье синоптическая карта большей части европейской России будет представлена гигантским антициклоном скандинавского происхождения, центр которого окажется над Ярославлем. Это значит, что вероятность осадков окажется минимальная. Из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, что усилит выхолаживание воздуха и увеличит суточные колебания температуры», - рассказал ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, 17 декабря, похолодание усилится. Под утро столбики термометров уже опустятся до -18…-20 в мегаполисе, в Подмосковье до -10…-17. Днем температура «прогреется» лишь до -9…-11 в Москве, а в области до -9…-14 градусов. Это, по словам метеоролога, на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Вся следующая неделя пройдет под знаком антициклона. Вероятность осадков минимальная: то облака, то солнце. Однако температура все равно будет низкая. Ночью -13…-18, местами до -21, и днем от -8 до -13 градусов.