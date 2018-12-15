Появилось первое фото с «Объединительного собора»

Появилась первая фотография с так называемого объединительного собора, который проходит 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

«В святой Софие проходит Собор, создающий единственную поместную украинскую православную церковь», - написал пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред).

Ранее сообщалось, что на «объединительный собор» в Киев прибыли только два архиерея канонической УПЦ. Однако сотрудники СБУ пытаются принудительно привезти в украинскую столицу митрополитов канонической УПЦ.