Новый ТЦ в Кургане затопило в день открытия

В Кургане открылся новый торговый комплекс HyperCity, в котором находится гипермаркет «Лента», который так ждали местные жители.

Именно в продуктовом отделе гипермаркета произошел прорыв водопровода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, как с потолка льется вода, а на полу образовывается огромная лужа.

Жители Кургана стали винить в случившемся строителей, поскольку, по их словам, реконструкция здания обошлась городу в 30 миллионов долларов.

«Если в день открытия уже такие косяки, что дальше — страшно подумать», — написала пользователь Марина Колташева.

Как отмечает «URA.RU», ТЦ HyperCity решили реконструировать после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 60 человек.