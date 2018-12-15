«Это путь к деградации нации» - Путин высказался о наркотиках в рэп-культуре

Президент России высказался относительно той ситуации, которая сложилась вокруг популярных молодых российских рэп-исполнителей. Свою позицию Владимир Путин огласил на заседании президентского совета по культуре и искусству 15 декабря. Внимание Путина на проблему с отменой концертов рэперов обратил композитор Игорь Матвиенко.

«Способ, о котором вы упомянули, - "хватать и не пущать" - он самый неэффективный, вот самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно», - заявил Путин.

Говоря с президентом, Игорь Матвиенко обратил внимание на то, что современная рэп-культура держится на трех китах: секс, наркотики и протест. На что Путин отметил, что из всего перечисленного больше всего вызывают беспокойство наркотики.

«Это путь к деградации нации. Им нравится где-то за бугром этим заниматься - бог в помощь, пускай что хотят, то и делают. Мы здесь должны думать о том, как выстраивать работу, чтобы такого не было», - заявил президент.

По словам президента, по ситуации вокруг рэпа обязательно будет проведена встреча сотрудников администрации президента и Минкультуры с деятелями культуры.

Ранее в российских регионах были отменены несколько концертов популярных рэеров, среди которых Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджей (Алексей Узенюк), а также группы IC3PEAK и «Френдзона».