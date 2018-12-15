Самолет ВВС Украины Су-27 разбился в Житомирской области

В Житомирской области Украины потерпел крушение военный самолет Су-27. Об этом сообщили в Генштабе вооруженных сил страны.

ЧП произошло 15 декабря около 15.00 в ходе плановых полетов. Истребитель разбился во время захода на посадку, уточнили в украинском военном ведомстве.

«Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются», - добавили в Генштабе Украины.

Это уже второе крушение самолета Су-27 украинских ВВС за последнее время. Ранее, 16 октября, такой же истребитель разбился в Хмельницкой области, тогда погибли два пилота.