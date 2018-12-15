Полуобнаженные женщины поддержали «желтые жилеты» в Париже: видео

Молчаливую акцию устроили пять полуобнаженных девушек на Елисейских Полях в Париже, сообщает газета Le Parisien.

Они устроили перфоманс в поддержку демонстрации «желтых жилетов», так французы протестуют против повышений цен на топливо.

В течение получаса девушки неподвижно стояли перед сотрудниками полиции в красных спортивных кофтах нараспашку, к капюшонам которых была прикреплена кокарда Марианны в цветах французского флага. При этом грудь у активисток была оголена, а тело и лицо были выкрашены серебряной краской.

После молчаливой акции девушки ушли в неизвестном направлении.

Напомним, 17 ноября во Франции начались протестные движения «желтых жилетов». Граждане недовольны повышением цен на топливо, а также другими действиями Парижа. Акции постоянно перерастают в погромы, из-за которых, к примеру, пострадала Триумфальная арка, а Эйфелева башня была закрыта 8 декабря.

Демонстранты, поющие Марсельезу, также призывали к отставке нынешнего президента Эммануэля Макрона.