Честерский зоопарк в Англии охвачен огнем

В Честерском зоопарке в английском Аптон-бай-Честере полыхает пожар. Огнем охвачена часть так называемого «Муссонного леса» - это аттракцион под крупнейшим биокуполом в Великобритании.

Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, в настоящее время из него эвакуированы все посетители. На месте работают бригады пожарных.

«Команда зоологов старается вывести из пожара всех животных», - передает телеканал Sky News.

На фото с места ЧП видно, как из-под крыши биокупола вырывается открытый огонь, при этом все вокруг заволок густой черный дым.