Честерский зоопарк в Англии охвачен огнем
Всех посетителей срочно эвакуировали из зоосада, работники зоопарка пытаются спасти животных.
Фото: fyjjoinery, twitter
Видео: David Alan Wearing, Twitter
В Честерском зоопарке в английском Аптон-бай-Честере полыхает пожар. Огнем охвачена часть так называемого «Муссонного леса» - это аттракцион под крупнейшим биокуполом в Великобритании.
Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, в настоящее время из него эвакуированы все посетители. На месте работают бригады пожарных.
«Команда зоологов старается вывести из пожара всех животных», - передает телеканал Sky News.
На фото с места ЧП видно, как из-под крыши биокупола вырывается открытый огонь, при этом все вокруг заволок густой черный дым.