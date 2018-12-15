Эксперт рассказал, что ракеты «Барьер» оказались непригодными для бронекатеров ВМСУ

Украинское ракетное оружие «Барьер» оказалось непригодным для применения на бронекатерах ВМСУ типа «Гюрза-М», заявил заместитель гендиректора, главный конструктор ЧАО «Кузня на Рыбальском» Сергей Белозубенко в эфире «5 канала».

Белозубенко отметил, что на украинских катерах противотанковые управляемые ракеты «Барьер» не монтируются вовсе, поскольку в море их использование крайне ограничено. Их можно применять только в режиме ручного управления.

Кроме того, подчеркнул конструктор, промышленность Украины не может предложить пригодные для использования в море ПТУР. Однако украинские СМИ не раз рассказывали о военных кораблях, мощь которых основывается на наличии высокотехничного оружия.

По словам эксперта, катера ВМСУ продемонстрировали слабую бронезащиту, а пушку, автоматический гранатомет и пулемет они способны применять только при волнении до 3 баллов.