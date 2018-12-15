В районе Шереметьево начался крупный пожар: кадры с места

В районе аэропорта Шереметьево произошел крупный пожар. Кадры с места происшествия выложили в Сеть очевидцы.

Предположительно, горит объект в деревне Пирогово Мытищинского района Московской области. Дым на месте пожара поднялся так высоко, что его смогли снять крупным планом пассажиры, вылетающие из авиаузла.

Данным о том, что именно горит и есть ли пострадавшие, пока не поступало.

В ГУ МЧС по Московской области сообщили «Звезде», что выясняют подробности произошедшего.