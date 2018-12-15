СМИ: «Объединительный собор» перенесли на вечер 15 декабря

«Объединительный собор» начнется во второй половине дня из-за якобы прибытия на Украину Константинопольского патриарха Варфоломея. Как сообщает издание «Вести», патриарх уже находится в украинской столице.

Тем временем, на сайте неканонической украинской церковной структуры отмечается, что так называемый Объединительный собор начался утром 15 декабря. Там сказано, что перед началом собора была отслужена божественная литургия и прошла регистрация участников. На мероприятие прибыл украинский президент.

Киев надеялся до конца дня получить томос об автокефалии от Константинополя. Однако его может получить предстоятель «объединенной» церкви, которого выберут среди представителей православных церквей на Украине.

Однако каноническая УПЦ отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине назвали расколом и отметили, что еще есть надежда, что Константинополь изменит свое решение.

Ранее сообщалось, что на «собор» прибыли только два архиерея канонической УПЦ. При этом СБУ свезла на Софийскую площадь более десятка тысяч людей для «поддержки» мероприятия.